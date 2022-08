Vrouw kan Visa aanklagen voor expliciete video’s die op Pornhub werden geplaatst

Een jonge vrouw kan Visa, het bedrijf dat wereldwijd bankkaarten verstrekt, aanklagen over een filmpje van haar dat op de website van pornogigant Pornhub werd geplaatst. Visa vindt dat het onterecht betrokken is in de zaak.

Serena Fleites was in 2014 slechts dertien jaar oud toen een seksueel getint filmpje van haar op de website van Pornhub werd geplaatst. Het meisje werd vermoedelijk onder druk gezet door haar lief om dat expliciet filmpje te maken. Tegen de tijd dat het meisje doorhad dat het filmpje van haar online stond, was het al 400.000 keer bekeken. Ze bracht MindGeek, het bedrijf achter Pornhub, op de hoogte en wees hen op de kinderpornografie. Enkele weken later werd het filmpje verwijderd.

Maar in de periode dat het online had gestaan, werd het meermaals gedownload en opnieuw gepubliceerd. Eén van die herpublicaties zou zo’n 2,7 miljoen keer bekeken zijn, zegt de vrouw.

Volgens Fleites verdiende MindGeek geld via de advertenties die bij het filmpje geplaatst werden. Ook bij de herpublicaties. De vrouw wil daarom ook kredietkaartverstrekker Visa aanklagen omdat het bedrijf winst zou gemaakt hebben met zulke reclamefilmpjes op de website. Volgens de vrouw werkt Visa samen met MindGeek, het bedrijf achter Pornhub, en konden ze zo geld verdienen aan de filmpjes van haar misbruik.

Visa had geprobeerd om een rechtszaak te vermijden. Maar een rechtbank in de Verenigde Staten heeft nu geoordeeld dat de zaak effectief behandeld zal worden.

Het bedrijf verduidelijkte dat het inderdaad zaken doet met MindGeek, maar dat dat niet betekent dat het akkoord gaat met het misbruik van kinderen. “Deze beslissing is teleurstellend en geeft het verkeerde beeld van de rol van Visa en haar beleid en manier van werken”, zei een woordvoerder. “Visa zal niet tolereren dat ons netwerk gebruikt wordt voor illegale activiteiten. Wij blijven van mening dat Visa onterecht in deze zaak betrokken is.” (sgg)