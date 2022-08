Burgemeester wil maximumsnelheid op steenweg opnieuw verhogen, “want 90 kilometer per uur is niet minder veilig”

Burgemeester van Glabbeek Peter Reekmans (Dorpspartij) kant zich tegen een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur in de zes dorpskernen van zijn gemeente. Bovendien wil hij de beperking tot 70 kilometer per uur op de N29 Tienen-Diest op sommige plaatsen verhoogd zien tot 90. En dat terwijl de tendens de jongste jaren net is om de maximumsnelheid te verlagen.

Reekmans vraagt het Vlaamse Gewest om op de gewestweg N29 in de zones met lage bebouwingsdichtheid het snelheidsregime te veranderen van 70 naar 90 kilometer per uur. Dat nadat hij de resultaten inzag van de permanente trajectcontroles op het grondgebied Glabbeek, Kortenaken en Bekkevoort.

“Op de N29 zijn vandaag tussen Tienen en Diest veel zones van 70 per uur waar amper bebouwing is en waar volgens mij op een veilige manier een zone 90 kan worden ingevoerd”, zegt hij. “Ik vermoed dat met 90 per uur de verkeersveiligheid niet in het gedrang zal komen. Die zone moet dan wel meer dan een kilometer zijn. Dat kan tussen Tienen en Bunsbeek, Bunsbeek en Glabbeek, Glabbeek en Kapellen, Kapellen en Waanrode, Waanrode en Bekkevoort. In de dorpskernen zelf blijft uiteraard de 50 per uur behouden.”

Zone 30

Verder maakt Reekmans zijn beklag over het voorstel van Groen en Vooruit om in de bebouwde kom de snelheid van 50 kilometer per uur te verlagen naar 30. “Ze vergeten dat zoiets maar kan voor uitzonderlijke omstandigheden”, meent hij. “Uit gegevens van het Instituut voor Verkeersveiligheid of VIAS blijkt dat een invoering van 30 per uur in dorpskernen niet tot minder doden leidt.”

“De snelheidsbeperking wordt te weinig gerespecteerd. Je dwingt ze niet af door borden te plaatsen, maar wel door de straatinfrastructuur aan te passen. Iets waarmee we in Glabbeek al jaren bezig zijn. Uit statistieken blijkt dan ook dat het aantal ongevallen in de gemeente de jongste jaren drastisch is verminderd.”

Minder druk

Hij wijst erop dat een zone 30 in grote steden wel verantwoord kan zijn, maar dat de lijn niet mag doorgetrokken tot landelijke dorpskernen. “Er is een hemelsbreed verschil in verkeersdrukte tussen beide. Ja, ook wij hebben in dorpskernen als Kapellen, Glabbeek en Bunsbeek straten met een beperking tot 30 kilometer per uur. Maar dat is vlak in de buurt van de drie scholen, en geldt niet voor de hele woonkern.”