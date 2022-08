Nederlands meisje (9) verdrinkt in zwembad van Franse camping

Een 9-jarig Nederlands meisje is zaterdag verdronken in een zwembad op een camping in de Franse gemeente Les Sables-d’Olonne. Ze kwam met haar haren vast te zitten in het filtersysteem.

Het meisje was zaterdagmiddag aan het spelen in het zwembad van de camping toen ze met haar haren vast kwam te zitten in het filtersysteem op de bodem van het zwembad. Een andere zwemmer zag haar vastzitten en waarschuwde de badmeester. Het is onduidelijk hoe lang het meisje onder water bleef. Er werd nog geprobeerd om haar te reanimeren. Ook een traumahelikopter werd ingeschakeld, maar alle hulp kwam te laat. Ze overleed ter plekke kort na het incident.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is niet duidelijk. Het zwembad is tot nader order gesloten. De installatie van het zwembad wordt nog verder onderzocht. In het bijzonder wordt er gekeken of er ontbrekende of beschadigde roosters zijn, en of er een werkende noodstopknop is.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met dit zeer trieste ongeval, laat een woordvoerder weten. Hoewel eerder door Franse media werd gemeld dat het een 8-jarig meisje betrof, laat Buitenlandse Zaken weten dat het kind 9 was en afkomstig was uit Breda. “De Nederlandse ambassade in Parijs staat in contact met de familie, aan wie consulaire bijstand wordt verleend.”

