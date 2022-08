Inwoners Kansas mogen zich in referendum uitspreken over abortusrecht

In de Amerikaanse staat Kansas kunnen de inwoners zich sinds dinsdagochtend lokale tijd uitspreken over het recht op abortus. Het gaat om het eerste dergelijke referendum sinds het Amerikaanse Hooggerechtshof in juni een einde maakte aan het grondwettelijke recht op vrijwillige zwangerschapsonderbreking in de VS.

In Kansas, een relatief dunbevolkte landbouwstaat in het centrum van de VS, is abortus op dit moment toegelaten tot 22 weken in de zwangerschap. Die liberale regelgeving maakt van de staat een toevluchtsoord voor vrouwen uit de nabijgelegen staten Missouri, Oklahoma of Texas, waar abortus verboden is, op enkele uitzonderingen na.

De bevolking mag zich nu in een referendum uitspreken over het recht op abortus in de grondwet van de staat. Als dat wordt opgeheven, is het meer dan waarschijnlijk dat vrijwillige zwangerschapsonderbreking in Kansas verboden wordt. Het regionale parlement, waar de conservatieve Republikeinen de meerderheid hebben, kan dan immers een wet in die zin aannemen.

De eerste resultaten worden volgens de nieuwszender KSN dinsdagavond plaatselijke tijd verwacht. Als de uitslag nipt is, kan het officiële resultaat echter nog dagen op zich laten wachten.