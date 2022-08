Zestiger in scootmobiel zwaargewond na botsing met vrachtwagen

Diksmuide

Een 64-jarige man die in een elektrische scootmobiel reed is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt na een verkeersongeval in Diksmuide. De man kwam in botsing met een vrachtwagen en kwam ten val op straat. Volgens de eerste vaststellingen gebeurde dat toen de man in zijn scootmobiel plots de straat wou oversteken.