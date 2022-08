Onze reporter stelt vast hoe Kiev in staat van oorlog is, maar er haar leven niet door laat dicteren — © Het Nieuwsblad

Ook in de Oekraïense hoofdstad Kiev stelt onze reporter vast hoe het leven er, na vijf maanden oorlog, eraan toegaat. Zo ziet hij hoe auto’s zich een baan toeteren door het verkeer, terwijl shoppers zich een weg banen tussen de antitankversperringen langs de winkelpromenade. Jongeren zoeken verkoeling in het stadspark, en op de indrukwekkende wandelbrug die uitkijkt op de zonsondergang is het drummen om een foto te maken. Voorts staat op het Maidanplein een ontelbaar aantal Oekraïense vlaggetjes geplant, waarbij elke vlag staat voor een Oekraïense soldaat “gedood door Poetin”.