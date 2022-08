LIVE. Nancy Pelosi geland in Taiwan, China stuurt meteen gevechtsvliegtuigen

Biden niet enthousiast over bezoek Pelosi

President Biden toonde zich de afgelopen week niet erg enthousiast over de trip van Pelosi naar Taiwan. "Het Amerikaanse ministerie van Defensie vindt dat geen wijze zet op dit moment", zei hij aan de pers.



Pelosi bepaalt als voorzitster van het Huis echter haar eigen agenda. De Democrate staat bekend om haar forse standpunten tegenover China. Ze had al verschillende topontmoetingen met Chinese dissidenten en met de Dalai Lama, de in ballingschap levende Tibetaanse spirituele leider. In 1991, twee jaar na het bloedige studentenprotest op het Tiananmenplein in Peking in 1989, ontvouwde ze er samen met twee andere toenmalige Congresleden een spanddoek met de tekst 'Voor zij die gestorven zijn voor democratie in China', waarna de veiligheidsdiensten hen van het plein verjoegen.



Officieel erkennen de Verenigde Staten Taiwan niet als onafhankelijk land. China gaat geen diplomatieke relaties aan met landen die dat wel doen. Taiwan kan wel rekenen op Amerikaanse militaire steun om zich te verdedigen in het geval van een Chinese aanval. De Verenigde Staten hebben hun miltaire aanwezigheid in de regio de afgelopen jaren fors verhoogd.