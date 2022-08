Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken over bezoek Pelosi: “Wie speelt met vuur, zal ten onder gaan”

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken reageert furieus op het bezoek van de Amerikaanse voorzitster van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi aan Taiwan. In een mededeling die via het staatspersbureau Xinhua werd verspreid, noemt Peking de demarche een “ernstige ondermijning van vrede en stabiliteit” en een “majeure politieke provocatie”. “Zij die met vuur spelen, zullen eraan ten onder gaan.”

VOLG LIVE. Nancy Pelosi geland in Taiwan, China stuurt meteen gevechtsvliegtuigen

Pelosi landde dinsdagavond lokale tijd met een delegatie van Democratische Congresleden in Taipei, de hoofdstad van Taiwan. Dat lokte meteen een Chinese reactie uit: Peking beschouwt het democratisch bestuurde Taiwan als een afvallige provincie en verdedigt het Eén-Chinabeleid, wat inhoudt dat Taiwan, net als bijvoorbeeld Hongkong, nooit als onafhankelijke landen kunnen worden beschouwd.

Dat principe hebben de VS met het bezoek van Pelosi met de voeten getreden, zegt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken in een statement. “Dit heeft een serieuze impact op de politieke grondslag van de Chinees-Amerikaanse relaties, en vormt een ernstige inbreuk op de soevereiniteit en de territoriale integriteit van China”, staat daarin te lezen. Het bezoek van Pelosi “ondermijnt de vrede en de stabiliteit in de Straat van Taiwan”, de zeestraat die het eiland van het Chinese vasteland scheidt, klinkt het ook.

De Chinezen waarschuwen net als de voorbije weken voor stevige repercussies. Dat Pelosi onafhankelijk is en voor haar bezoek aan Taiwan klaarblijkelijk niet de volledige steun had van president Joe Biden, doet voor Peking niet ter zake. “Aangezien Pelosi de zittende leider van het Amerikaanse Congres is, is haar bezoek aan Taiwan een majeure politieke provocatie om de officiële relaties tussen de VS en Taiwan op te waarderen. China accepteert dat absoluut niet, en het Chinese volk verwerpt het.” (..) “Deze zetten zijn, net als spelen met vuur, extreem gevaarlijk. Zij die met vuur spelen, zullen eraan ten onder gaan.”

“VS moet stoppen zich te mengen”

Hoe Peking precies zal reageren, is niet duidelijk. Vlak voor Pelosi’s vliegtuig in Taipei landde maakte de Chinese staatszender al wel gewag van Chinese gevechtsvliegtuigen in de Straat van Taiwan. In het persbericht zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken dat China “alle nodige maatregelen zal nemen om zijn soevereiniteit en territoriale integriteit (...) te vrijwaren”. “De VS en de separatistische ‘Taiwanese onafhankelijkheidskrachten’ moeten alle gevolgen daarvan dragen.”

Tegelijkertijd roept China de Verenigde Staten op tot samenwerking. “China en de Verenigde Staten zijn twee grootse landen. De correcte manier om met elkaar om te gaan is met werderzijds respect vreedzaam samenleven”, klinkt het. De VS “moeten stoppen zich te mengen in Taiwan en tussen te komen in Chinese binnenlandse aangelegenheden (...) en niet verder gaan op een verkeerd en gevaarlijk pad”.

Taiwan is intussen wel erg opgezet met het bezoek van de Amerikaanse voorzitster.