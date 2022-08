Sciensano waarschuwt ook voor atypisch ziektebeeld bij apenpokkenvirus

Volgens gezondheidsinstituut Sciensano is het ook mogelijk dat een besmetting met het apenpokkenvirus een atypisch ziektebeeld kent. “Het gaat dan om slechts één huidletsel of geen huidletsels, en bijvoorbeeld enkel anale pijn en bloeding”, klinkt het dinsdag in een nieuwe richtlijn voor zorgverleners.

In België zijn nu al 482 bevestigde gevallen van apenpokken gemeld. Doorgaans krijgt een besmet persoon eerst last van milde symptomen, zoals koorts, hoofdpijn of spierpijn, en verschijnt er één tot drie dagen later huiduitslag. In de huidige epidemie verschijnt de uitslag vooral in de genitale zone. Maar Sciensano onderstreept dat ook atypische presentaties mogelijk zijn.

LEES OOK. Ruim 480 gevallen van apenpokken in ons land

Gezien het toenemende aantal gevallen en het belang om zo snel mogelijk een diagnose te stellen, moet een patiënt vanaf nu niet meer altijd doorverwezen worden naar een gespecialiseerd ziekenhuis of een STI/HIV-referentiecentrum. In totaal kunnen mensen in Vlaanderen in bijna 30 ziekenhuizen terecht voor een staalafname en ook huisartsen kunnen als zij dat willen een staal afnemen.

Wie besmet is met het apenpokkenvirus, moet nog steeds in strikte isolatie blijven tot de volledige genezing van de huidletsels, wat wel tot 21 dagen kan duren. Na het helen van de letsels wordt best nog gedurende twaalf weken een condoom gebruikt tijdens seksuele activiteit, om transmissie via sperma uit te sluiten.

LEES OOK. Claude liep het apenpokkenvirus op: “Met apenpokken voelde ik me geen patiënt, maar een paria”

Begin juni heeft België 3.050 dosissen Jynneos-vaccin ontvangen van de Europese Commissie. Een hoger aantal doses (30.000) wordt in het late najaar verwacht. “Om met de huidige beperkte hoeveelheid vaccins een zo’n groot mogelijk effect op de evolutie van de uitbraak te hebben, wordt naast profylactische vaccinatie na blootstelling (PEV), ook een preventieve vaccinatie (PrEV) aangeboden voor bepaalde doelgroepen (personen die potentieel een groot aantal anderen kunnen besmetten, of die een zeer hoog risico hebben op een infectie)”, aldus Sciensano nog.