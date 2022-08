Vijftiger zwaargewond bij steekpartij in Sint-Jans-Molenbeek

In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is zondagnacht een 56-jarige man zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Dat meldt Sudpresse en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. De man werd neergestoken door een 33-jarige vrouw. Die kon na de feiten opgepakt worden en werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het parket vraagt dat ze onder aanhoudingsbevel zou geplaatst worden voor poging doodslag.

De feiten vonden zondagnacht plaats in een Airbnb in Sint-Jans-Molenbeek. Daar kregen de man en vrouw het om een onduidelijke reden aan de stok, en kwam het tot een fysieke confrontatie tussen beiden. De vrouw zou de 56-jarige man daarbij minstens één messteek hebben toegebracht in de buikstreek. De man kon daarop het appartement verlaten en de straat op vluchten, waar hij werd aangetroffen door de hulpdiensten. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis maar intussen heeft zijn toestand zich gestabiliseerd.