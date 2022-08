Eleven Sports laat cafébazen tot 150 euro per maand extra betalen om voetbal uit te zenden

103 miljoen euro. Zoveel betaalde Eleven Sports twee jaar geleden aan de Pro League om gedurende vijf jaar de competitiewedstrijden in 1A en 1B te mogen uitzenden. Door die overeenkomst bedong de nieuwe rechtenhouder toen ook het recht om een licentievergoeding te vragen aan horeca-uitbaters die de wedstrijden in hun zaak voor hun klanten – en dus voor commerciële doeleinden – willen uitzenden.

Hetzelfde gebeurt al in vele Europese landen. De respectievelijke rechtenhouders gaan ervan uit dat horeca-uitbaters meer pinten verkopen wanneer ze voetbalwedstrijden live uitzenden en eisen hun deel van die koek op.

Tot 150 euro per maand

Omdat corona de horeca flinke klappen toebracht, besloot Eleven Sports die licentievergoeding de voorbije twee seizoenen niet op te eisen. Maar nu de pandemie onder controle is, voert het de maatregel daadwerkelijk in. Sinds 22 juli, de start van de voetbalcompetitie in 1A, moet elk café of restaurant dat de wedstrijden uitzendt daarvoor een maandelijks bedrag ophoesten. De vergoeding is afhankelijk van de oppervlakte van de zaak. Kleine cafés (tot 30 vierkante meter) betalen 69,95 euro per maand, middelgrote horecazaken (tot 100 vierkante meter) 99,95 euro en grote 149,95 euro. Dat zijn prijzen exclusief btw én los van het maandelijkse abonnementsgeld dat de horecazaken nu al betalen voor het sportpakket bij hun telecomoperator.

Ondertussen zijn er volgens Eleven Sports al ‘een honderdtal’ horecazaken in Vlaanderen en Wallonië dat zich heeft geregistreerd. Om de anderen de tijd te geven om zich te informeren last de rechtenhouder een overgangsperiode in en zal hij de licentievergoeding pas innen vanaf september.

Horeca Vlaanderen betreurt dat haar leden opnieuw een extra rekening in de bus zullen krijgen, en dat in tijden van sowieso al stijgende kosten. Maar legaal valt er geen speld tussen te krijgen. Het roept de leden dan ook op om zich te registreren, als ze de voetbalwedstrijden willen blijven uitzenden. (pv)