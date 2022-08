NMBS waagt zich in de modesector: spoorwegen brengen eigen sweaters, sokken en T-shirts op de markt

De NMBS is bij wijze van test begonnen met een eigen kledinglijn, met in totaal een tiental producten. Wie wil rondlopen met sokken met het logo van de spoorwegen of een pull van het station van Bosvoorde? “Een mooi cadeau voor die ene vriend die altijd te laat komt”, zegt merkstrateeg Frederik Picard.

De foto’s zijn hip, het reclamefilmpje oogt stijlvol: de spoorwegen springen op de kar van de merchandising. Sinds begin deze week kun je online een tiental nieuwe producten van de NMBS kopen. Een hoedje, een rugzak, een “banana bag” (heuptas) met het logo van de NMBS, of een pull of T-shirt. Daarop kun je dan de naam van één van de 550 stations in België laten zetten: van Aalst over Essene-Lombeek tot Zwijndrecht.

“Het gaat om een test met een tiental producten die we verkopen via de bestaande webshop van Train World, ons treinmuseum”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman van de NMBS. “Na de zomervakantie volgt een evaluatie.”

© NMBS

Je zou kunnen zeggen: wie wil in godsnaam in kousen van de NMBS rondlopen? Maar dat kon je je ook afvragen over sneakers van Lidl, of T-shirts van Cara Pils of Zeeman. Er zijn wel wat andere merken die – om het vriendelijk uit te drukken – niet superhip zijn, maar die toch zeer succesvolle eigen merchandising op de markt hebben gebracht.

Blauw signaalbord

“Of dat hier ook zal werken? Die sweaters met die plaatsnamen op zéker: dat is slim gezien”, zegt Frederik Picard, merkstrateeg en lector marketing aan AP Hogeschool. “Zo’n blauw signaalbord van een station is iconisch en het gaat om een associatie met je afkomst: ik ben van Blankenberge, of waar dan ook.”

© NMBS

Maar dat heeft niets met de spoorwegen zelf te maken, maar eerder met het dorp of de stad waar je vandaan komt. “Dat klopt. De pulls zullen dus wel verkopen, over de rest heb ik mijn twijfels. Ik vraag mij af of het merk ‘NMBS’ zo’n grote emotionele betekenis voor zijn klanten heeft”, zegt Picard. “Is de NMBS een love brand? Ik betwijfel het. De sokken kunnen misschien wel dienen als cadeau voor die ene vriend die altijd te laat komt.”

Mechelen

De NMBS laat de producten maken door het Mechelse bedrijf ShopweDo. “Voor elk item zijn we gestart met 50 tot maximum 100 exemplaren”, zegt Temmerman.

De kousen zijn intussen uitverkocht: wie er nog wil, zal moeten wachten. “We zullen ze bijbestellen”, zegt Temmerman.

Tal van mensen reageren op Facebook en Twitter dat de NMBS misschien beter eerst in betere dienstverlening zou investeren, of stiptere treinen. “De opbrengst gaat naar een betere dienstverlening”, zegt Temmerman.