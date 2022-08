Ook Club Brugge-icoon Jan Ceulemans kon ooit naar AC Milan, maar hij zei nee: “Het enige waar ik spijt van heb”

“Dat is het enige waar ik spijt van heb”, zegt Jan Ceulemans over zijn afwijzing tegenover AC Milan. In 1980 ging hij onderhandelen in Milaan waar hij een mooie aanbieding kreeg, maar Caje zei uiteindelijk nee tegen de Italiaanse topclub. “Ik was nog wat te onzeker”, legt hij uit.

“Na mijn eerste twee moeilijke jaren bij Club Brugge, had ik er net mijn jaar van de doorbraak achter de rug met 29 goals en de landstitel. Toen kwam Milan, maar ik wilde eerst nog een jaar bevestigen bij Club. Nu zou ik die stap wel wagen, denk ik. Het verschil met de lonen in België en die in het buitenland is zo groot, dat weigeren bijna niet meer kan. Dat ik nooit ga weten of ik het bij Milan had kunnen waarmaken, blijft knagen. Al zat ik bij Club natuurlijk ook wel goed.”

Met het vertrek van Charles De Ketelaere naar AC Milan wordt nog maar eens duidelijk dat de Jupiler Pro League een echte opleidingscompetitie is. “En dat zal er de komende jaren nooit meer op beteren”, denkt Ceulemans. “Niet alleen bij topwedstrijden, maar bij elke wedstrijd zitten nu tien internationale scouts. Als een speler vijf goede wedstrijden heeft afgewerkt, plukken topclubs hem al weg voor veel geld. Hoe jong hij ook is. Die financiële aanbiedingen zijn gewoon niet te weigeren. Negen van de tien keer zijn ze weg. Helaas gaat het niveau van onze eigen competitie er zo wel wat op achteruit.”