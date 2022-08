Emotionele herdenking voor overleden Francis (16) in Temse

Het was een emotionele bijeenkomst dinsdagavond op de brug over de E17 in de Doornstraat in Temse. Familie en vrienden kwamen er een eerbetoon brengen aan de overleden Francis en legden bloemen neer op de plek waar de jongen maandagavond overleed. Zo’n 200 mensen, waaronder ook veel skaters, kwamen hun steun betuigen.

Toespraken werden er niet gehouden, maar er volgde wel een luid applaus voor de jongen. De politie had voor de gelegenheid de weg afgesloten zodat iedereen in alle sereniteit afscheid kon nemen.

“Wij kenden Francis van het skatepark. Iedereen kent daar iedereen. We vonden dan ook allebei dat we hier moesten zijn”, vertelden skaters Brent en Warre die net als vele anderen ook hun skateboard bij zich hadden.

Ook de hartsvriendinnen Anami en Danaë waren naar Temse afgezakt. “Francis is nog een tijdje mijn vriendje geweest. We bleven ook nadien een heel goed contact houden. Twee weken geleden was hij nog bij ons thuis en hebben we nog een gezellige tijd beleefd. Wie had durven denken dat ik hem toen voor het laatst heb gezien”, vertelt Anami tussen haar tranen door.

Een halfuur later vertrok de familie van de jongen weer. Voor hen was het een erg ingrijpend moment. De mama van Francis raakte overmand door emoties en viel op haar terugweg flauw. De hulpdiensten werden gebeld en zij konden de vrouw verder verzorgen.

