Nu ook helemaal officieel: Charles De Ketelaere verlaat Club Brugge en tekent vijfjarig contract bij AC Milan

Maandagavond laat vloog De Ketelaere met een privévliegtuig vanuit Zaventem naar Milaan. CDK arriveerde er iets na middernacht en dinsdagochtend werd hij al om 9u30 in het Casa di Cura La Madonnina verwacht voor zijn medische en fysieke testen. Rond 15u30 keerde De Ketelaere terug naar zijn hotel, waar hij zich opmaakte om in de vooravond zijn contract te gaan tekenen in Casa Milan.

Zo komt er een einde aan een wekenlange transfersoap. Club Brugge en AC Milan kwamen vorige vrijdag eindelijk tot een akkoord over een transferbedrag van 32 miljoen euro plus drie miljoen euro aan bonussen. De Ketelaere zal in Milaan zo’n 2,3 miljoen euro per jaar verdienen. Hij tekende een contract tot medio 2027 en zal het rugnummer 90 dragen.

De Ketelaere: “Club zal altijd mijn thuis blijven”

“Uiteraard ben ik heel blij met deze volgende stap”, zegt De Ketelaere op de website van blauw-zwart. “Als jonge speler heb je de ambitie om ook in het buitenland aan de top te kunnen spelen. Ik wil iedereen bij Club bedanken voor alle kansen die ik er kreeg en het zal altijd mijn thuis blijven.”

“Als Club kunnen we alleen maar trots zijn dat een jeugdproduct vertrekt naar de Italiaanse landskampioen”, vertelt CEO Vincent Mannaert. “We hebben Charles zien en helpen groeien tot de speler die hij vandaag is en wensen hem alle succes in zijn nieuwe avontuur. “

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Eerste training

Woensdag volgt de eerste échte werkdag voor CDK bij zijn nieuwe club. Na twee dagen rust verzamelen de spelers opnieuw in Milanello, het chique oefencomplex, en als alles goed gaat, traint hij dan voor het eerst met de groep. Dat zal nog niet met Divock Origi zijn, die door een blessure alle oefenduels aan zich voorbij zag gaan, maar wel met Alexis Saelemaekers, die hij kent van de nationale ploeg.