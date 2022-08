Ferrari gaat loeihard: autobouwer kan uitstekende cijfers voorleggen

De Italiaanse fabrikant van supersportwagens gaat uit van een verwachte winst – voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen (ebitda) – van 1,73 miljard euro. Eerder ging het bedrijf nog uit van een winst van 1,7 miljard. Dat is 30 miljoen euro meer dan voorzien.

De cijfers zijn zo goed omdat de verkoop het zowel in China als in de Verenigde Staten beter doet dan verwacht. Zo verkocht Ferrari in het tweede kwartaal 29 procent meer wagens dan in dezelfde periode vorig jaar, 3.455 in totaal. Vooral in Azië steeg de vraag naar de luxewagens, met een verdubbeling van de verkoop in China en Taiwan. Ook in de VS (+62 procent) was er een forse stijging, in Europa en het Midden-Oosten bleef de groei beperkt tot 4,5 procent.

De kwartaalomzet steeg tot 1,3 miljard euro, meer dan analisten hadden verwacht. De brutowinst (ebitda) kwam uit op 446 miljoen.

Ook Ferrari is bezig zijn wagenpark te elektrificeren. De bestaande drie hybride modellen zijn goed voor ongeveer 17 procent van de totale verkoop, klonk het dinsdag. Tegen 2026 moet 60 procent van het aanbod van Ferrari bestaan uit elektrische of plug-in hybrides. (adm)