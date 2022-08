Club Brugge wuift Charles De Ketelaere uit met knappe afscheidsvideo: “CDK, made in Bruges”

Het afscheidsfilmpje:

De Ketelaere is een rasecht jeugdproduct van Club en verlaat Brugge met drie opeenvolgende landstitels op zak. “Uiteraard ben ik heel blij met deze volgende stap”, zegt hij in een persbericht op de site van FCB, dat Club ongeveer gelijktijdig publiceerde met een mededeling van AC Milan. “Als jonge speler heb je de ambitie om ook in het buitenland aan de top te kunnen spelen.”

Club-manager Vincent Mannaert hoopt dat het Brugse goudhaantje in Italië verder kan ontbolsteren. “Als Club kunnen we alleen maar trots zijn dat een jeugdproduct vertrekt naar de Italiaanse landskampioen”, verklaart Mannaert. “We hebben Charles zien en helpen groeien tot de speler die hij vandaag is en wensen hem alle succes in zijn nieuwe avontuur.”