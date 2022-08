Brokstukken van Chinese raket teruggevonden in grensgebied Maleisië en Indonesië

Het US Space Command, dat voorwerpen in de ruimte in de gaten houdt, meldde zaterdag om 10.45 uur dat brokstukken van een grote Chinese raket opnieuw de atmosfeer waren binnengekomen. Het gaat om overgebleven delen, waaronder ook een trap, die achterbleven nadat op 24 juli de onderzoeksmodule Wentian gelanceerd werd richting het Chinese ruimtestation.

Het was een tijd lang bang afwachten waar de trap en de andere brokstukken zouden neerkomen. Het is technisch mogelijk om die onderdelen in het neerkomen met extra brandstof te begeleiden naar de zee, maar volgens Amerikaanse info had China daar niet voor gezorgd. Er werd dus gevreesd dat de brokstukken op huizen zouden terechtkomen. Dagenlang probeerden verschillende instanties de brokstukken in de gaten te houden en te berekenen waar ze zouden neerkomen.

Tijdens het weekend kwamen de eerste beelden van die brokstukken binnen. Ooggetuigen konden filmen hoe de brokstukken door de atmosfeer vlogen en maandag doken ook foto’s op van verschillende onderdelen die waren neergekomen in het grensgebied van Indonesië en Maleisië. De beelden werd nog niet bevestigd, maar er is weinig twijfel over de herkomst van de brokstukken.

Er kwam de afgelopen dagen ook veel commentaar op de strategie van China. Zo zei Bill Nelson, directeur van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, dat landen eigenlijk informatie over zulke brokstukken met elkaar zouden moeten delen om schade en gewonden te vermijden.

Het is ook niet de eerste keer dat er brokstukken oncontroleerbaar hun weg terugvinden naar de aarde. In mei 2020 viel een meterslange Chinese capsule op een dorpje in Ivoorkust. Daarbij vielen geen gewonden, maar er was wel wat schade. Afgelopen jaar viel er ook al een Chinese module uit de lucht. Die kwam in de Indische Oceaan terecht.

