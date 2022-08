Haar zus en mama bleven in Nieuwpoort, maar Irina Butmanova (15) keerde terug naar haar papa in Oekraïne. Omdat dat de enige manier is om haar droom waar te maken. We zochten Irina enkele dagen na haar terugkeer op in Dnipro, dicht bij het front. Waar we een raket horen inslaan, en de dag erna jongeren in openlucht zien feesten.