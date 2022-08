Twee wegpiraten maken ruzie op E40 richting Brussel en halen minutenlang hallucinante manoeuvres uit

Pas na drie minuten was de situatie in het verkeer terug onder controle. Waarom de wegpiraten zo fel tekeergingen, is niet geweten.

