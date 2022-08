Ook Marijke (50) gaat naar de sekskliniek, maar níét omdat ze worstelt met seks

Niet iedereen die aanklopt bij Nova Vida worstelt met seks. Soms is het net het houden-van dat maar niet wilt lukken. Marijke*, een meisje van vijftig, is ‘relatie-afhankelijk’: pas wanneer ze weet dat er een lief zal thuiskomen, kan ze voort met haar dag. Dan is het leven weer oké. “Ik heb precies een partner nodig om een volledige ‘ik’ te zijn.” En als ze maar een beetje een ‘ik’ is, dan neemt de paniek het over.