Mogelijke Deense vervanger van Charles De Ketelaere voelt zich vereerd: “Fijn dat Club Brugge aan me denkt”

Club Brugge is op zoek naar een grote, sterke vervanger voor Charles De Ketelaere en Rasmus Højlund (19) is een concrete piste. De Deense aanvaller van Sturm Graz staat open voor blauw-zwart en bevestigde dat ook in gesprek met het Deense Bold.

“Het is altijd fijn als een grote ploeg als Club Brugge aan je denkt. Het is een interessante optie, al denk ik er nog niet te veel over na. Ik heb geen haast om te vertrekken.” Voor Sturm Graz is er evenmin haast. De Oostenrijkers willen hem nog inzetten in hun Champions League-voorrondeduels en willen hem het liefst nog een seizoen houden. Maar als Club straks een stevig bod zou uitbrengen – het geld is alleszins voorhanden –, is een transfer zeker mogelijk.