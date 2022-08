Vijf handige tips voor De Ketelaere in het bruisende Milaan: “Een goede raad: Charles, kom ’s nachts niet te veel buiten”

Twee Belgische ervaringsdeskundigen geven Charles De Ketelaere advies om zich aan te passen aan Italië. Johan Walem (50) voetbalde na zijn passage bij Anderlecht zes jaar in Italië bij onder meer Udinese en Parma en was er daarna ook nog bijna drie jaar trainer bij de jeugd van Udinese. Ook Luis Oliveira (53) ging na zijn tijd bij Anderlecht in Italië aan de slag – hij was toen 23. Hij voetbalde er zo’n vijftien jaar, onder meer bij Cagliari, Fiorentina en Bologna.