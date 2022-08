Kassa kassa voor Club: De Ketelaere bovenaan de top 10 van duurste vertrekkers uit België

1. Charles De Ketelaere

Van: Club Brugge

Naar: Milan

In: 2022

Voor: 35 miljoen

Een landgenoot op kop van het klassement: de beste reclame voor het Belgisch voetbal. Ignace Van der Brempt werd ook al voor een mooi bedrag aan RB Salzburg verkocht (zo’n 5 miljoen) maar met De Ketelaere wint Club voor het eerst met een eigen jeugdspeler de jackpot. Iets waar vroeger enkel Anderlecht, Standard en Genk in slaagden.

© Isosport

2. Jonathan David

Van: Gent

Naar: Lille

In: 2020

Voor: 32 miljoen (of 27,5 zonder bonus)

27,5 miljoen zonder bonussen, 32 miljoenen bonussen inclusief. We kozen voor het laatste omdat David met Lille intussen de titel won en Champions League speelde. Daar kreeg Gent sowieso extra geld voor. Opvallend: de Canadese spits kon destijds net als De Ketelaere naar Leeds. Had hij toegehapt, hij stond misschien nog bovenaan dit lijstje.

© ISOSPORT

3. Odilon Kossounou

Van: Club Brugge

Naar: Leverkusen

In: 2021

Voor: 30 miljoen

Misschien straffer dan CDK, want Kossounou is een verdediger, en die brengen doorgaans minder op. De Ivoriaan verpulverde het record op zijn positie, want de vorige was Zinho Vanheusden die voor zo’n 16 miljoen naar Inter was getrokken. Mede dankzij zijn polyvalentie kan hij terugblikken op een degelijk eerste Bundesliga-seizoen.

© EPA-EFE

4. Jérémy Doku

Van: Anderlecht

Naar: Rennes

In: 2020

Voor: 26 miljoen

De recordtransfer van paars-wit. Rennes leek een topdeal te hebben gedaan door Doku voor 26 miljoen weg te plukken. Hij was toen nog maar 18 en stond op ontploffen, dus wie weet werd hij snel voor het drievoudige verkocht. Alleen had de winger een moeilijk debuutjaar en ging zijn tweede seizoen door blessures de mist in.

© BELGA

5. Youri Tielemans

Van: Anderlecht

Naar: AS Monaco

In: 2017

Voor: 25 miljoen

Dan had Monaco meer geluk met Tielemans. Die kostte een miljoentje minder dan Doku, maar werd wel al voor 45 miljoen doorverkocht aan Leicester en deze zomer maakt hij mogelijk een echte toptransfer. De deal kreeg wel een staartje voor Herman Van Holsbeeck, ex-manager van RSCA. Hij wordt ervan verdacht in het zwart eraan te hebben verdiend.

© BELGA

6. Wesley

Van: Club Brugge

Naar: Aston Villa

In: 2019

Voor: 25 miljoen

Ineens begon Villa bij ons te shoppen. Voor Lovre Kalinic (Gent), Ally Samatta (Genk) en Marvelous Nakamba (Club) legde het in totaal zo’n 28 miljoen op tafel. Maar da’s niks vergeleken met Wesley, die alleen al 25 miljoen kostte. Door blessures kon de Braziliaan echter niet doorbreken en belandde hij zelfs weer even op huurbasis bij blauw-zwart.

© BELGA

7. Marouane Fellaini

Van: Standard

Naar: Everton

In: 2008

Voor: 22 miljoen

Hier had ook een Victor Osimhen kunnen staan, die dankzij een gigantische doorverkoop van Lille naar Napoli Charlerloi nog extra centen opleverde, maar dat rekenen we niet mee bij de transfersommen. Fellaini dus en let vooral op het jaartal. De Rode Duivel leverde in 2008 al een fortuin op en stond zo jarenlang op nummer één.

© BELGA

8. Sander Berge

Van: Racing Genk

Naar: Sheffield United

In: 2019

Voor: 21,5 miljoen

Club Brugge hoopt stiekem om Berge deze zomer nog te halen, maar weet dat er veel boter bij de vis moet. Sheffield kocht de Noorse middenvelder voor zo’n 21,5 miljoen en heeft hem nodig om terug naar de Premier League te promoveren. Maar áls het lukt, komt hij in een andere top 10 los op kop te staan, die van duurste ínkomende transfers in België.

© BELGA

9. Leandro Trossard

Van: Racing Genk

Naar: Brighton

In: 2019

Voor: 20 miljoen

Het best verkochte jeugdproduct van Genk. Klinkt een beetje raar, want je zou Thibaut Courtois of Kevin De Bruyne verwachten, maar die brachten nog niet de helft op – achteraf gezien wel sneu. Met de uitgaande transfer van Trossard konden ze in Limburg wel tevreden zijn, ook omdat hij net als Berge afscheid nam met een titel.

© BELGA

10. Wilfred Ndidi

Van: Racing Genk

Naar: Leicester City

In: 2017

Voor: 18 miljoen

Fans van Aleksandar Mitrovic gaan misschien een lezersbrief sturen, want er was lang sprake van dat hij Anderlecht voor 18,5 miljoen had verlaten. Maar onderzoek wees uit dat het om 16,5 miljoen ging. Daardoor staat Ndidi nog net in de top tien. Maar de Nigeriaan moet zich geen illusies maken. Als Noa Lang deze zomer nog vertrekt, tuimelt hij er toch uit.