IJskoning Dante Vanzeir verloste Union met belangrijke penaltygoal tegen Rangers: “Teddy was aangeduid, maar die had al gescoord”

Het King Power Stadion hield zijn adem in, maar ijskonijn Dante Vanzeir zette de strafschop koelbloedig om. “Normaal was Teddy Teuma aangeduid. Maar Teddy had al gescoord”, glimlachte de Limburger.

“Ik had vertrouwen en nam mijn verantwoordelijkheid. Nadenken heb ik niet gedaan. Op voorhand kies ik een hoek en gelukkig ging de doelman naar de andere kant. Met Logan Bailly, onze keeperstrainer, had ik in de aanloop van de wedstrijd veel over een eventuele strafschop gesproken. Hij gaf me raad over hoe doelmannen reageren.”

Bijna scoorde Vanzeir de 3-0. “Pfff. Het was een lange spurt van vijftig meter en ik kwam niet helemaal uit met mijn passen. Een derde doelpunt had nog mooier kunnen zijn. Maar ik ben zo blij voor mijn ploeg en met wat we gerealiseerd hebben. Dit is ongelooflijk en een droom voor Union. Volgende week zullen we dit resultaat met hand en tand verdedigen.”(bdh)

Siebe Van Der Heyden trots op zijn ploeg en Dante Vanzeir: “De perfecte mentaliteit getoond”

Wat een mooie voetbalavond voor Union. Ook Siebe Van Der Heyden verscheen met een grote glimlach in de mixed zone. “We hebben de perfecte mentaliteit getoond. Met goed voetbal”, reageerde Van Der Heyden na afloop. “We wisten dat Rangers vorig seizoen de finale van de Europa League had gespeeld. Onder de indruk waren we niet. We wisten wat we moesten doen en rekenden op elkaar, zoals de coach ons gevraagd had. Vanaf de aftrap stonden we geconcentreerd op het veld. De 1-0 was fantastisch. Net zoals onze supporters die er een heerlijke avond van maakten. Bij de strafschop had ik alle vertrouwen in Dante (Vanzeir, bdh). Hij was geconcentreerd en ik zag meteen aan de manier waarop hij de bal nam dat hij wilde trappen. Ik ben heel blij voor hem en trots op de ploeg”, vertelde Van Der Heyden in een eerste reactie.

Of 2-0 voldoende is? “Ik weet het niet. In voetbal kan alles. Schrik voor de terugwedstrijd hebben we niet. In Glasgow zullen er 50.000 fanatieke Schotse fans zijn. We zullen in blok en geconcentreerd moeten spelen. Deze avond zal ik niet meer vergeten. De sfeer was fantastisch en onze fans stonden achter ons. Het gaf ons vleugels en we hebben ons wedstrijdplan perfect uitgevoerd en op de juiste momenten tegen geprikt. Het is best grappig. Eigenlijk spelen we nog steeds zoals in eerste klasse B en blijft dit sprookje duren. Aan uitblinkers geen gebrek. Iedereen is belangrijk voor het team”, besloot Van Der Heyden.