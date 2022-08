Luchtvaartchaos leidt tot explosie aan schadeclaims

Het helse voorjaar en begin van de zomer in de luchtvaart leiden tot een stormloop bij claimbedrijven die passagiers helpen een compensatie te krijgen. “In juni zagen we een verdrievoudiging van het aantal claims tegenover mei”, zegt Claudio Brosche, juridisch expert bij Flightright woensdag in De Tijd. “In juli waren het er zelfs vier keer zoveel.”

Flightright, het grootste ticketclaimbedrijf van Europa, is ook in ons land een belangrijke speler. Specifieke cijfers geeft het bedrijf niet.

Yource, het bedrijf achter onder meer vlucht-vertraagd.be, geeft wel cijfers. Sinds het begin van de chaos op de Europese luchthavens in april heeft Yource meer dan 70.000 claims in behandeling genomen, waarvan ruim 7.800 uit ons land. “Dat is drie keer zoveel als in het precoronajaar 2019. En we wijzen tienduizenden claimaanvragen per maand af”, zegt Tom van Bokhoven, oprichter en CEO.

Personeelstekort en stakingen

Veel luchthavens en luchtvaartmaatschappijen hadden op het hoogtepunt van de coronacrisis op grote schaal personeel ontslagen en moesten in het voorjaar in ijltempo op zoek naar nieuwe krachten om de knaldrang van de rei­zigers op te vangen. Dat lukte vaak nauwelijks of niet. Met lange wachtrijen aan de check-in, security of paspoortcontroles tot gevolg.

Tegelijk kwam het personeel van veel luchtvaartmaatschappijen in opstand tegen de hoge werkdruk deze zomer. Dat leidde tot stakingen en tienduizenden geschrapte vluchten. In België was er de voorbije maanden sociale onrust bij de twee grootste maatschappijen: Brussels Airlines en Ryanair.

Bij zowel de Lufhansa-dochter als de lowcostmaatschappij werd in juni drie dagen gestaakt en moesten honderden vluchten worden geannuleerd. Meer dan 10.000 passagiers werden getroffen. Als zoenoffer aan de boze vakbonden schrapte Brussels Airlines bijna 700 zomervluchten om de werkdruk wat te verlichten.

Terugbetaling en compensatie

De Europese consument is behoorlijk beschermd tegen annu­leringen en grote vertragingen in de burgerluchtvaart. Los van een terugbetaling van het ticket hebben reizigers vaak recht op een compensatie die kan oplopen tot honderden euro’s. Luchtvaartmaatschappijen staan echter niet te springen om die uit te keren en beroepen zich vaak op overmacht.

Claimbedrijven als Flightright, Yource en Airhelp nemen de opvolging en het eventuele juridische steekspel met de luchtvaartmaatschappijen voor hun rekening. In ruil vragen ze een commissie van 25 tot 30 procent op de uiteindelijk verworven compensatie. Sommige bedrijven rekenen bij een succesvolle claim ook dossierkosten aan.

De meeste claims die Yource verwerkt, slaan op lowcostmaatschappijen.