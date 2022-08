Na dood van al-Zawahiri waarschuwt Washington voor terreur tegen Amerikanen

Al Qaeda-leider Ayman al-Zawahiri werd afgelopen weekend gedood bij een Amerikaanse droneaanval in Kaboel. — © AFP

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dinsdag gewaarschuwd voor een mogelijke toename van terreuraanvallen op Amerikaanse burgers of belangen in het buitenland, nadat de leider van Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, afgelopen weekend werd omgebracht bij een Amerikaanse droneaanval in Afghanistan.