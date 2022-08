Inwoners Kansas stemmen in referendum voor behoud van recht op abortus

Kiezers in de Amerikaanse staat Kansas, in de Midwest, hebben zich in een referendum uitgesproken tegen een amendement dat de toegang tot abortus zou bemoeilijken of zelfs blokkeren. Het referendum was de eerste belangrijke stemming over het thema sinds het Hooggerechtshof eind juni een einde maakte aan het grondwettelijke recht op vrijwillige zwangerschapsonderbreking in de VS.

Als het recht op abortus, zoals opgenomen in de grondwet van de staat, werd opgeheven, was het meer dan waarschijnlijk dat vrijwillige zwangerschapsonderbreking in Kansas verboden zou worden. Het regionale parlement, waar de conservatieve Republikeinen de meerderheid hebben, had dan immers een wet in die zin kunnen aannemen.

Maar zover komt het dus niet. Met 80 procent van de bureaus geteld haalden de tegenstanders van een aanpassing het duidelijk. Voorlopig is 61 procent tegen het amendement, 39 procent is voor, blijkt uit berichtgeving van Amerikaanse media.

In Kansas, een relatief dunbevolkte landbouwstaat in het centrum van de VS, is abortus op dit moment toegelaten tot 22 weken in de zwangerschap. Die liberale regelgeving maakt van de staat een toevluchtsoord voor vrouwen uit de nabijgelegen staten Missouri, Oklahoma of Texas

Het referendum werd beschouwd als een barometer voor de sfeer onder gematigden en progressieven over de beslissing van het Hooggerechtshof.