Nancy Pelosi zegt “in vrede” naar Taiwan gekomen te zijn, China reageert woedend

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft woensdag gezegd dat ze “in vrede” afgereisd is naar Taiwan. Tijdens een reis naar de regio maakt Pelosi een tussenstop in het land, volgens Peking een afvallige Chinese provincie. Dat kwam haar al op dreigende taal uit de Chinese hoofdstad te staan.

Pelosi’s bezoek aan Taiwan was niet officieel aangekondigd, maar er werd de afgelopen dagen al intens over gespeculeerd. Dinsdagavond landde ze in hoofdstad Taipei, woensdag heeft ze een aantal ontmoetingen.

“We komen als vrienden naar Taiwan, we komen in vrede naar de regio”, aldus de 82-jarige Democrate bij haar ontmoeting met Tsai Chi-chang, de ondervoorzitter van het Taiwanese parlement. Pelosi drukte in een gesprek met parlementsleden “zeer sterke” steun van beide Amerikaanse partijen uit voor Taiwan en zei dat het doel van haar bezoek was om “parlementaire samenwerking en dialoog te laten toenemen”.

© EPA-EFE

Ze verwees ook naar haar bezoek in 1991 aan de regio, waarbij ze haar steun betuigde aan “zij die stierven voor democratie in China”. “Om even terug te keren naar Tiananmenplein: dat was gedragen door beide partijen.” Ze prees Taiwan als “een van de meest vrije gemeenschappen” en voor hun aanpak van de coronapandemie. Ze noemde een nieuwe Amerikaanse chipwet ook een “goede opportuniteit” voor samenwerking.

© VIA REUTERS

Ereteken van president

Na Pelosi’s bezoek aan het parlement stond een ontmoeting met de Taiwanese president Tsai Ing-wen op de agenda. Na afloop gaven de twee een gezamenlijke persconferentie. “Hoewel we het één China-beleid respecteren, is onze solidariteit met Taiwan nu belangrijker dan ooit”, zo verklaarde Pelosi, die door Tsai de hoogste civiele eer - een ereteken met lint en broche - werd toegekend. “De VS steunen de huidige status quo en willen niet dat de status van Taiwan verandert door militair ingrijpen.”

Tsai verklaarde dat Taiwan niet zal opgeven en alles zal doen om vrede en stabiliteit te bewaren. “We willen samenwerken met alle democratieën ter wereld om democratische waarden veilig te stellen.” “Bedankt om kordate steun voor Taiwan te tonen”, concludeerde Tsai, zich richtend tot Pelosi.

Pelosi dankte Tsai dan weer voor haar leiderschap en zei trots te zijn op de blijvende vriendschap met Taiwan. Volgens de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden beloofden de VS 43 jaar geleden om “altijd aan de zijde van Taiwan te staan”. De Amerikaanse delegatie is naar Taiwan gekomen om duidelijk te maken dat “we onze verbintenis met Taiwan niet zullen verlaten”.

Verwijzend naar het lint en de broche die ze kreeg, zei Pelosi: “Ik kijk ernaar uit om deze award in het kantoor van voorzitter tentoon te stellen of het te dragen in het Capitool, als een symbool van onze gekoesterde vriendschap.”

© AP

Spanningen

China beschouwt Taiwan, met zijn 23 miljoen inwoners, als een van zijn provincies, die het sinds het einde van de Chinese burgeroorlog (1949) nog niet bij de rest van zijn grondgebied heeft weten te voegen. Peking is gekant tegen elk initiatief dat de Taiwanese autoriteiten internationale legitimiteit verschaft en tegen elk officieel contact tussen Taiwan en andere landen.

Het bezoek van Pelosi aan Taiwan valt dan ook in zeer slechte aarde bij China. Peking stuurde al een vlammend communiqué uit waarin het spreekt van een “majeure politieke provocatie” en het Chinese ministerie van Defensie beloofde “gerichte militaire acties”. Het gaat onder meer om het afvuren van langeafstandsmunitie in de Straat van Taiwan, die het eiland scheidt van het Chinese vasteland. Ook werd de Amerikaanse ambassadeur in Peking op het matje geroepen en meer dan twintig Chinese militaire vliegtuigen zijn dinsdag de Taiwanese luchtdefensie identificatiezone (ADIZ) binnengevlogen, zegt Taipei.

De Amerikaanse marine heeft dan weer verschillende schepen in de regio liggen. De kans op een echt gewapend conflict wordt door waarnemers laag ingeschat.

(Lees verder onder de foto’s)

© Zuma Press

© isopix

Nummer 3

Pelosi is de politieke nummer 3 in de VS, na president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris. Ze is de hoogstgeplaatste Amerikaanse op het eiland in decennia. Officieel erkennen de Verenigde Staten Taiwan niet als onafhankelijk land. China gaat geen diplomatieke relaties aan met landen die dat wel doen. Taiwan kan wel rekenen op Amerikaanse militaire steun om zich te verdedigen in het geval van een Chinese aanval. De Verenigde Staten hebben hun militaire aanwezigheid in de regio de afgelopen jaren fors verhoogd.