President Taiwan: “We deinzen niet terug voor militaire dreigementen”

Pelosi van haar kant gaf, in een toespraak in het parlement, aan dat Washington zijn verplichtingen tegenover Taiwan niet zal loslaten. “We prijzen Taiwan omdat het een van de meest vrije samenlevingen ter wereld is”, zei ze nog. Ze zei ook dat nieuwe Amerikaanse wetgeving gericht op het versterken van de Amerikaanse chipindustrie “grote kansen biedt voor economische samenwerking tussen de VS en Taiwan”.

Behalve de militaire dreigementen nam Peking ook specifieke maatregelen tegen Taiwan. Zo kondigde de Chinese douane woensdag een stopzetting aan van de invoer van citrusvruchten en enkele vissoorten uit Taiwan, terwijl het ministerie van Handel de export van zand naar Taiwan opschortte. Zand is belangrijk bij de productie van halfgeleiders, een van Taiwans belangrijkste exportproducten.

“Gerichte militaire acties”

De Chinese militaire oefeningen bedreigen havens en belangrijke stedelijke gebieden op het eiland, aldus het ministerie van Defensie van Taiwan. De oefeningen zouden nog tot zondag duren en zijn een poging “om eenzijdig de regionale vrede en stabiliteit te ondermijnen”, aldus nog het ministerie.

Japan zegt bezorgd te zijn over de “gerichte militaire acties” die China aankondigde. Bij de oefeningen zou met echte langeafstandsmunitie geschoten worden in de Straat van Taiwan, die het eiland scheidt van het Chinese vasteland. “De maritieme zone die China heeft aangekondigd voor de oefeningen omvat ook de Exclusieve Economische Zone van Japan”, aldus regeringswoordvoerder Hirokazu Matsuno.

Het Taiwanese ministerie belooft zijn verdediging te versterken en een duidelijk antwoord. In de nacht van dinsdag op woensdag lieten de autoriteiten al weten dat 21 Chinese militaire vliegtuigen de Taiwanese luchtdefensie-identificatiezone (ADIZ) waren binnengevlogen.

Pelosi ontmoet woensdag nog een voormalige Tiananmen-activist, een Hongkongse boekhandelaar die ooit werd vastgehouden door China en een Taiwanese activist die onlangs door China is vrijgelaten.