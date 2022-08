Twintiger valt voor ogen van koppel van top van schachtbok aan mijn en overlijdt

Op de mijnsite Terhills in Eisden (Maasmechelen) is in de nacht van dinsdag op woensdag een drama gebeurd. Een 24-jarige jongeman uit Maasmechelen viel van de top van de nieuwe schachtbok 21 meter naar beneden. Alle hulp kwam voor hem te laat.

De dodelijke val vond rond 0.30 uur plaats. Over de precieze omstandigheden bestaat nog geen duidelijkheid, maar het gaat wel om een ongeluk. De jongeman viel van de top van de nieuwe schachtbok, die zo’n 45 meter hoog is. Hij belandde op het uitzichtplatform op 24 meter hoogte, dat met trappen te bereiken is. Enkele ooggetuigen zagen alles gebeuren en verwittigden meteen de hulpdiensten.

De brandweer Oost-Limburg snelde vanuit de post Maasmechelen ter plaatse met een hoogteteam. Ook een MUG-arts rukte uit. Ze probeerden de twintiger nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De politie Lanaken-Maasmechelen voerde de vaststellingen uit en bracht het parket Limburg op de hoogte. Gezien de omstandigheden kwam het labo en de dienst forensische geneeskunde ter plaatse.

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen waarom de jongeman precies op de schachtbok zat. Hij had op de site een koppel aangesproken en wilde hen het zicht vanop de schachtbok, die met een poort afgesloten is, laten zien. Hij zou verteld hebben dat hij aan urban climbing deed. Dat is een sport waarbij hoge gebouwen beklommen worden, soms zonder beveiliging. De jongeman zou al vaker rond de mijnsite gesignaleerd zijn.

Terwijl het stel zich afzijdig hield, begon de twintiger de schachtbok te beklimmen. Op een bepaald moment zou hij zich mispakt hebben en maakte hij een val. Het koppel verwittigde de hulpdiensten.

Rond 3.30 uur was het onderzoek ter plaatse afgerond. Daarna werd de site weer opengesteld. Ook het stoffelijk overschot van de jongeman is vervolgens vrijgegeven.

© Tom Palmaers

© Tom Palmaers