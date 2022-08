Zo reageert Peking op bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan

Dat Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, een officieel bezoek aan Taiwan brengt, is absoluut niet in goede aarde gevallen bij China, dat Taiwan als een afvallige provincie beschouwt. Peking sprak over “een majeure politieke provocatie” en reageerde meteen.

China beschouwt Taiwan, met zijn 23 miljoen inwoners, als een van zijn provincies, die het sinds het einde van de Chinese burgeroorlog (1949) nog niet bij de rest van zijn grondgebied heeft weten te voegen. Peking is gekant tegen elk initiatief dat de Taiwanese autoriteiten internationale legitimiteit verschaft en tegen elk officieel contact tussen Taiwan en andere landen.

Schending luchtruim

Het bezoek van Pelosi aan Taiwan valt dan ook in zeer slechte aarde bij China. Peking stuurde al een vlammend communiqué uit waarin het spreekt van een “majeure politieke provocatie” en woensdag start het Chinese ministerie van Defensie met “gerichte militaire acties”. Het gaat onder meer om het afvuren van langeafstandsmunitie in de Straat van Taiwan, die het eiland scheidt van het Chinese vasteland.

Eerder werd de Amerikaanse ambassadeur in Peking al op het matje geroepen en zijn meer dan twintig Chinese militaire vliegtuigen de Taiwanese luchtdefensie identificatiezone (ADIZ) al binnengevlogen. Wat een schending van het Taiwanese luchtruim betekent.

Het Taiwanese ministerie van Defensie maakte eerder al bezwaar tegen de aangekondigde Chinese militaire acties en onderstreepte dat “het niet zal terugdeinzen voor de militaire dreiging”.

© Zuma Press

Handelssancties

Daarnaast werden er ook al handelssancties afgekondigd tegen Taiwan. China, de belangrijkste handelspartner van het eiland, verbiedt voortaan de import van bepaalde citrusvruchten en vissen uit Taiwan. Ook de export van zand naar het eiland wordt verboden.

De Chinese autoriteiten verwijzen officieel naar het feit dat ze “herhaaldelijk” een schadelijk type luis op de citrusvruchten hebben aangetroffen. Ook werd een teveel aan pesticiden vastgesteld, klinkt het. Voor het verbod op de vissoorten wordt dan weer verwezen naar het coronavirus. Voor het uitvoerverbod op zand naar Taiwan werd geen verklaring gegeven. Het verbod gaat meteen in. Zand wordt in Taiwan vooral gebruikt voor de productie van beton, en het eiland is erg afhankelijk van import.

Hacking

Verschillende overheidswebsites van Taiwan zouden tot slot ook te maken gekregen hebben met pogingen tot hacken, klinkt het bij een Taiwanese onderzoeksorganisatie voor cyberbeveiliging.

Bondgenoten China

Ondertussen wijzen ook de bondgenoten van China met een beschuldigende vinger naar Washington. De Russen omschrijven het bezoek van Pelosi als een “pure provocatie” die de “de wereld zou destabiliseren”. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de betrekkingen tussen de twee zijden van de Straat van Taiwan “de binnenlandse aangelegenheid van China en heeft Peking het recht maatregelen te nemen om zijn soevereiniteit en territoriale integriteit te verdedigen”.

Noord-Korea, een andere Chinese bondgenoot, sprak zijn “totale steun” uit voor het grote en machtige buurland en bekritiseerde de “onvoorzichtige inmenging” van de VS in de binnenlandse aangelegenheden van China. “Het is het recht van een soevereine staat om tegenmaatregelen te nemen tegen externe krachten die zich openlijk mengen in zijn binnenlandse aangelegenheden en zijn territoriale integriteit vernietigen”.

Ook John Lee, de leider van Hongkong die erom bekendstaat zijn harde optreden tegen de democratische beweging, bekritiseerde het bezoek. “Pelosi’s bezoek komt neer op het aanmoedigen van Taiwanese onafhankelijkheid en stelt openlijk het één-China-beleid ter discussie, waardoor de stabiliteit in de Straat van Taiwan wordt ondermijnd”, aldus Lee in een verklaring. “Zo’n stap, die gokt met en minachting toont voor het welzijn van meer dan 20 miljoen mensen in Taiwan, is extreem egoïstisch.”