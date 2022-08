Dronken man rijdt in kanaal en laat fiets en gsm achter: zoekactie gestopt als hij plots weer opdaagt

In Oostkamp werd woensdagochtend een zoekactie opgestart op het water van het kanaal nadat daar een elektrische fiets en gsm op de oever werden gevonden. De actie werd even snel weer afgeblazen. Een 46-jarige man was er ’s nachts dronken in het water gereden en kwam ’s ochtends zijn fiets terug ophalen.

Een ongeruste jogger die aan een looptochtje bezig was op de Westdijk tussen Steenbrugge en Moerbrugge (Oostkamp) belde om 7.15 uur de alarmcentrale op. Opvallend: dat deed hij niet met zijn eigen gsm, maar wel met een gsm die hij had gevonden aan de oever van het kanaal Gent-Brugge-Oostende.

De jogger had er de telefoon aangetroffen naast een elektrische fiets. De hulpdiensten rukten onmiddellijk uit. Zowel de politie als de brandweer met duikers reden naar het water om een zoekactie te starten, want de situatie was absoluut verontrustend. Maar nog voor de zoekactie goed en wel gestart was, werd die ook weer afgeblazen.

Dronken man in water

“Plots daagde immers een 46-jarige man uit Beernem op”, zegt woordvoerster Lien Vermeersch van politiezone Het Houtsche. “Hij verklaarde dat hij de man was die we zochten. Hij was ’s nachts in beschonken toestand met zijn fiets in het water gesukkeld. Zichzelf kon hij redden, maar zijn elektrische fiets bleek te zwaar om volledig uit het water te krijgen. Wellicht had hij ook niet door dat hij zijn gsm verloren was. Met een nat pak ging hij dan maar te voet naar huis en daagde terug op toen de hulpdiensten ter plaatse waren.”

Wellicht zal de man niets strafbaars verweten kunnen worden, tenzij hij ’s ochtends ook nog positief blies. De politie bood hem nog een service aan door hem en zijn fiets thuis te brengen.

Jelle Houwen en Elisa Vincke