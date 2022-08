Leopoldsburg/Houthalen

Veel zonneschijn en blauwe lucht zondag toen VandaVanda na 21 jaar nog eens hun hit Sunshine After The Rain mocht brengen in Tien om te zien. Tiziana Scapin (42) - de jongste van het vijftal - stond uitzonderlijk nog eens op het podium, want ze is intussen korporaal in Leopoldsburg. “We waren pioniers, maar hadden pech.”