Hij is bijna van Kompany: Benson legt vandaag medische tests af bij Burnley

Benson mag dus naar de Engelse tweedeklasser, waar hij vandaag verwacht wordt voor medische tests en voor vier jaar zal tekenen.

Antwerp telde in de zomer van 2019 drie miljoen euro neer bij Racing Genk voor Benson. De ex-speler van Lierse scoorde acht goals en gaf elf assists voor de Great Old in alle competities. Hij werd ook een half jaartje ­uitgeleend aan PEC Zwolle.

dvd, pjc