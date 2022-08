Voor tweede dag op rij lange files aan autokeuring: politie laat wagens aanschuiven op voet- en fietspad

In Brakel staat woensdagochtend sinds 6.30 uur een file van enkele honderden meters lang aan de autokeuring. Sinds 1 augustus is de keuring op woensdag namelijk niet meer op afspraak. Dinsdag waren ook al lange files ontstaan aan de autokeuringsstations in Sint-Denijs-Westrem (Gent), Stekene en Aalst. In Wondelgem (Gent) versperden wachtende auto’s woensdagochtend zelfs het tramverkeer.

De file aan het autokeuringsstation in Brakel begon zich al vanaf 4.30 uur ’s ochtends te vormen in de Industrielaan, om hallucinante proporties aan te nemen tegen 7 uur. Het verkeer in de Geraardsbergsestraat richting Rondplein, richting Parike én richting Lierde zat volledig in de knoop. Pas iets na 7 uur kwam de lokale politie die verkeersknoop ontwarren.

Aanschuiven gebeurde dan in driedubbele file: Geraardsbergsestraat richting Rondplein, Sint-Pieterswijk en de Spoorwegstraat. De politie verplichtte de wagens die wachtten voor de autokeuring om op het fietspad en het trottoir aan te schuiven om zo doorgaand verkeer mogelijk te maken. (Lees verder onder de foto)

De lokale politie kwam iets na zevenen woensdagochtend het verkeer regelen. — © edp

Mensen die normaal met hun wagen naar de autokeuring in Erembodegem (Aalst) gaan, wisten van de malaise aan de SBAT-filialen sinds dinsdag. Daar stond een vrouw zelfs zeven uur lang aan te schuiven. Waar ze in Erembodegem vier tot vijf auto’s tegelijk keuren, heeft het filiaal in Brakel slechts twee aanvoerlijnen voor personenwagens.

LEES OOK. Autokeuring zonder afspraak leidt tot “extreme files” in Oost-Vlaanderen

“Om 5 uur vanochtend (woensdagochtend, red.) was ik hier”, zegt Franky Eylenbosch uit Zonnegem. “Toen stonden er al zestien auto’s en drie vrachtwagens vóór mij. Sinds 7 uur zijn ze begonnen en ik moet wel zeggen dat het vlot gaat. Bij aanvang stond ik hier net voorbij het tankstation in de Industrielaan. Het is nu 7.45 uur en mijn auto zijn ze momenteel aan het keuren.” (Lees verder onder de foto)

Sonja Fosselle van Citroën Garage Central Station in Zottegem kon na meer dan een uur het domein van SBAT oprijden. — © edp

“Even voor 6.30 uur stond ik al in de file”, zegt Sonja Fosselle van Citroën Garage Central Station in Zottegem. “Ik stond toen al in de Geraardsbergsestraat. Tegen 8 uur kon ik het domein van SBAT oprijden.”

“Ik hoorde dat de eerste in de file iemand was die hier sinds dinsdagavond om 23 uur stond en in zijn wagen geslapen heeft”, zegt Kristof Rousseau uit Haaltert. “Dinsdag wou ik naar de autokeuring in Erembodegem, maar daar stuurden ze me naar huis.” Ook in Brakel zag je bestuurders wegrijden uit de file die geen uren konden of wilden wachten. (Lees verder onder de foto)

Auto’s schoven in dubbele file via de Sint-Pieterswijk aan. — © edp

Wagens versperren tramverkeer

Na de vestiging in het Gentse Sint-Denijs-Westrem dinsdag is het woensdag ook zwaar filerijden aan de SBAT-keuring in Wondelgem. Vanaf ’s ochtends vroeg stonden auto’s 2 à 3 uur aan te schuiven en versperden ze zo het tramverkeer. De Gentse politie besliste daarop om in te grijpen.

Rond 8 uur woensdagochtend stonden lange rijen auto’s aan te schuiven aan de SBAT-keuring in Wondelgem. De Gentse politie werd door De Lijn opgeroepen omdat de file auto’s - met een wachttijd van 2 à 3 uur toen al - op de tramsporen stonden en zo het tramverkeer versperden.

“Eenmaal ter plaatse hebben onze mensen beslist om het deel van de openbare weg vrij te maken”, legt politiewoordvoerder Dirk De Sutter uit. “De wagens die al op het terrein waren, mochten blijven. Anderen moeten later terugkeren. Wanneer een auto het terrein verlaat, mag een nieuwe oprijden.”