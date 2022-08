Witte Huis minimaliseert impact bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan: “Geen reden om dit op te blazen”

John Kirby, woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis, heeft het bezoek van voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi aan Taiwan geminimaliseerd. “Wat we niet willen zien is dat dit uit de hand loopt tot een crisis of conflict. Er is gewoon geen reden om dit op te blazen.”

Kirby benadrukte dat het Congres een aparte tak van de overheid is, los van de president, en dat ze dus haar eigen beslissingen kan maken over reizen. Volgens Kirby is haar bezoek ook “volledig in overeenstemming met ons al lang bestaande één-China-beleid”.

“We zijn heel duidelijk geweest dat er niets is veranderd aan ons één-China-beleid”, aldus Kirby. “We hebben gezegd dat we de onafhankelijkheid van Taiwan niet steunen en we hebben gezegd dat we verwachten dat de geschillen tussen China en Taiwan met vreedzame middelen worden opgelost.”

Hij zei dat de reactie van China, dat zijn leger in stelling bracht, “precies in lijn was met wat we verwachtten”. Maar “er is geen reden voor Beijing om dit bezoek, dat in overeenstemming is met het al lang bestaande beleid van de VS, te veranderen in een soort crisis, of het te gebruiken als een soort voorwendsel om de agressiviteit en militaire activiteit te vergroten. De Verenigde Staten willen geen crisis en zullen die niet opzoeken.”

Kirby benadrukte dat “we zullen blijven opereren in de zeeën en het luchtruim van het westelijk deel van de Stille Oceaan, zoals we dat al tientallen jaren doen”. “We zullen Taiwan blijven steunen, een vrije en open Indo-Pacific verdedigen en proberen de communicatie met Peking in stand te houden.”

Pelosi krijgt steun van de Republikeinen, bij wie ze normaal gesproken allesbehalve populair is. Liefst 25 van de 50 Republikeinse senatoren hebben een gezamenlijke verklaring gepubliceerd: “Wij steunen de reis van voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi naar Taiwan. Al tientallen jaren reizen leden van het Congres van de Verenigde Staten, onder wie een vorige voorzitter van het Huis, naar Taiwan. Deze reis is in overeenstemming met het één-China-beleid van de Verenigde Staten, waartoe wij ons hebben verbonden. Wij zijn nu ook meer dan ooit toegewijd aan alle elementen van de Taiwan Relations Act.”

Republikeins senator Roy Blunt zei het zo: “Ik ga vier woorden na elkaar gebruiken die ik nog nooit zo heb gebruikt: voorzitter Pelosi had gelijk, toen zij besliste om Taiwan deel te laten uitmaken van haar bezoek aan Azië. (...) Het was juist om de boodschap te brengen dat wij geloven in democratie en dat de mensen van Taiwan recht hebben op die democratie.”