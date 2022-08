Antwerp wil net als Union gunstige uitgangspositie verwerven: “Overwinningen zijn nodig voor de Belgische coëfficiënt”

Na de triomf tegen het Kosovaarse Drita wacht Antwerp nu een dubbele confrontatie met het Noorse Lillestrom in de derde en voorlaatste voorronde richting de Conference League. Mark van Bommel kan niet langer op Benson rekenen, die met een assist een belangrijke voet had in de vorige kwalificatieronde. “Benny voelde zich goed in ons systeem, maar een speler die koste wat het kost wil vertrekken moet je soms tegenhouden en soms laten gaan.”

“Wat ik over Lillestrom kwijt kan? Dat het een moeilijk te bespelen ploeg is”, herhaalde Van Bommel zijn woorden van iedere persconferentie. “Ze gebruiken een systeem dat we vaker tegenkomen, met vijf verdedigers achterin. Al zit er bij elke club variatie in.”

In tegenstelling tot de Belgische competitie is de Noorse, waar Lillestrom de tweede plaats inpalmt, al vergevorderd. “Dat is het aparte aan Europees voetbal, hé. Competities die vroeger/later beginnen, transferperiodes die anders lopen.” Antwerp wil graag Union achterna, dat na de 2-0 overwinning tegen Rangers een prima uitgangspositie verwierf in de derde voorronde van de Champions League. “Europese zeges zijn na enkele magere jaren belangrijk voor de Belgische coëfficiënt, want de landen rondom ons zitten niet stil. We gaan voluit voor de winst, maar als we genoegen moeten nemen met een gelijkspel is dat zo.”

Met Emanuel Emegha (Sturm Graz) en Benson (Burnley) ziet Van Bommel twee pionnen langs de uitgang passeren. Vooral het vertrek van die laatste is een aderlating voor de Antwerp-coach. “Benny deed het goed en voelde zich op zijn gemak in ons systeem. Een speler die koste wat het kost wil vertrekken moet je soms tegenhouden, maar in dit geval hebben we in samenspraak met Marc (Overmars, red.) besloten om dat niet te doen. Waarom? Omdat er een voorgeschiedenis aan vasthangt. Er waren eerder al gesprekken over een transfer, daar hebben we rekening mee gehouden.”

Met de Kosovaarse winger Arbnor Muja, die overkwam van Drita, staat al een vervanger klaar. Mogen we daarnaast nog meer nieuwkomers verwachten? “Marc is nog volop bezig met versterkingen”, besloot Van Bommel. Björn Engels, die nog geblesseerd is, reist niet mee naar Noorwegen. Net als Toby Alderweireld die sukkelt met kleine kwaaltjes. Aanwinst Gaston Avila is nog niet speelgerechtigd.