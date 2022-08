Robert Lewandowski poseert met 24 (!) trofeeën die hij bij Bayern München won (en dat zijn ze nog niet eens allemaal)

Na de vechtscheiding was het tijd voor operatie verzoening tussen Robert Lewandowski en Bayern München. De Poolse spits die voor Barcelona gaat voetballen keerde terug naar München voor een vredig afscheid en liet daar een indrukwekkende foto nemen met 24 (!) trofeeën die hij in acht seizoenen won.

Voor sommige spelers is het een kort antwoord op de vraag wat ze zoal hebben gewonnen bij een bepaalde club. Als Robert Lewandowski die vraag krijgt over zijn periode bij Bayern München, kun je er maar beter een stoeltje bij nemen.

Bayern München maakte de succesvolle periode van de Poolse aanvaller aanschouwelijk met een foto die ze op hun sociale media deelden bij wijze van eresaluut.

Lewandowski won in zijn acht jaar bij Bayern München tussen 2015 en 2022 alle acht landstitels.

Daarbovenop komen drie Duitse bekers (in 2016, 2019 en 2020), vijf supercups (in 2016, 2017, 2018, 2020 en 2021), de Champions League, wereldbeker voor clubs en Europese supercup in 2020.

Met zijn 344 doelpunten in 375 wedstrijden voor Bayern won Lewandowski ook tal van individuele prijzen: hij werd onder meer FIFA Wereldvoetballer van het Jaar in 2020 en 2021. In 2021 en 2022 won hij de Gouden Schoenen als topschutter over alle Europese liga’s (slechts één ervan staat op de foto).

Zeven keer werd hij als Bayern-speler topschutter in de Bundesliga (in 2016 en van 2018 tot en met 2022), al staat op de foto maar één van de zeven kanonnen die Lewandowski daarvoor kreeg.