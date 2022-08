De Alpa IV, het luxejacht van koning Albert en koningin Paola, is verkocht, zo meldt Le Soir. De identiteit van de nieuwe eigenaar werd niet bekendgemaakt, al zou het gaan om een man van Turkse afkomst.

Het koningspaar kocht de Alpa IV – zo genoemd naar de eerste letters van Albert en Paola – aan voor 4,6 miljoen euro en trok tussen 2009 en 2019 vaker richting Middellandse Zee met het luxejacht. De laatste jaren werd de Alpa veel minder gebruikt, waardoor besloten werd om hem te koop aan te bieden.

In augustus 2021 bedroeg de vraagprijs nog 1,95 miljoen euro, maar niet veel later zakte die naar 1,7 miljoen. Het is niet duidelijk hoeveel de nieuwe eigenaar er nu daadwerkelijk voor betaald heeft.

Vermoed wordt dat de nieuwe eigenaar van Turkse afkomst is, aangezien de verkoop werd afgehandeld door een tussenpersoon van Ultramar Istanbul, een Turkse handelaar in luxeboten.