Cristiano Ronaldo verlaat na wissel voortijdig stadion, Ten Hag not amused: “Onacceptabel”

Manchester United sloot enkele dagen terug de voorbereiding op het seizoen af met een gelijkspel. De ploeg van trainer Erik ten Hag moest op het eigen Old Trafford genoegen nemen met 1-1 tegen de Spaanse club Rayo Vallecano. Cristiano Ronaldo maakte zijn eerste speelminuten onder Ten Hag. De Portugees werd wel in de rust gewisseld en verliet nog voor het laatste fluitsignaal het stadion. Tot ongenoegen van de Nederlandse oefenmeester.

LEES MEER: Gevangene van zijn eigen ego: hoe het plaatsje van Cristiano Ronaldo aan de wereldtop ineens bedreigd is

Ten Hag heeft tegenover Viaplay gereageerd op deze actie van Ronaldo. „Daar waren er veel meer die naar huis gingen voor het laatste fluitsignaal.” Heeft hij dit door de vingers gezien? „Zeker niet, dat is onacceptabel. Voor iedereen. Dat vertel ik ze, dat het onacceptabel is. Dat we een team zijn, een selectie. En dat je tot het einde dient te blijven.”

De Portugese vedette sloeg eerder de trip van ManUnited naar Azië en Australië tijdens de voorbereiding over. Ronaldo meldde zich pas begin deze week in Manchester. Naar verluidt wil de superster vertrekken omdat de Mancunians dit seizoen niet in de Champions League spelen. Ten Hag heeft echter een belangrijke rol voor Ronaldo in gedachten en wil de aanvaller niet kwijt.

Ten Hag over Ronaldo en het missen van de United-tour: “Hij was vanwege persoonlijke omstandigheden in privésfeer afwezig.”

Manchester United begint volgende week aan het nieuwe seizoen in de Premier League met een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion.