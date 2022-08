De grote spanningen rond Taiwan doen de wereld meer en meer uiteenvallen in twee grote blokken. De vrije westerse wereld rond de VS en een autoritair blok rond China. Dat zegt professor internationale politiek David Criekemans (UA). Ondertussen wordt het gevaar voor een Chinees militair ingrijpen groter en groter en dreigt ook de economie mee de dieperik in gesleurd te worden. “Met al die vliegtuigen rond Taiwan is een misrekening nooit uitgesloten.”