Lior Refaelov maakt zich geen zorgen na debacle tegen Cercle: “Het was niet goed, maar ik heb vertrouwen voor de match tegen Paide”

Na een goeie voorbereiding werd Anderlecht zaterdag tegen Cercle Brugge met de voeten op de grond gezet (1-0). Niet dat die uitschuiver de sfeer binnen de paars-witte rangen heeft aangetast. Bij Lior Refaelov kon er onderweg naar Estland nog een grapje af. “Ik zal beginnen met een vraag, jongens: wat weten júllie over onze tegenstander?”

Weinig, moeten we toegeven. Al is er één ding dat we wel heel zeker weten: dat Anderlecht zich tegen de Estse tongbreker geen nieuwe off-day kan permitteren. “Het was niet fijn om tegen Cercle meteen te verliezen”, geeft Refaelov toe. “Die eerste helft… Dat was niet het beste Anderlecht. Maar de mentaliteit die de jongens na rust toonden - zeker met tien man - was indrukwekkend. Al moeten we wel beseffen dat we een hoop fouten hebben gemaakt. Dat moeten we meenemen.”

© BELGA

Volgens Refaelov is het niet onlogisch dat Anderlecht nog niet op zijn sterkst staat. “We hebben een nieuwe technische staf, nieuwe spelers, voor veel jongens is dit een nieuw systeem. Maar de coach heeft het geweldig gedaan bij Union. We willen hier graag hetzelfde bereiken. Als we gewoon rustig blijven werken, zullen de resultaten wel volgen. Morgen wacht onze eerste echte uitdaging. We weten allemaal hoe belangrijk het is voor de club om Europees te spelen. We gaan dus voor een goed resultaat naar Estland, zodat we het volgende week thuis kunnen afmaken. Ik heb er vertrouwen in.”

Tot slot lichtte de Israëliër nog een tipje van de sluier op over de opstelling van Anderlecht morgenavond. “We kennen de ploeg al sinds gisteren”, aldus Refaelov. “Of ik erin sta? Het is een goeie ploeg. (grijnst) Ik denk dat ik nog belangrijk kan zijn. Ik geniet nog van elke dag - al die jongeren in onze groep houden me scherp. En ik probeer ondertussen om hen zo veel mogelijk te pushen.”