E34 richting kust volledig dicht na ongeval in Zelzate: “Vermijd de omgeving”

Vrachtwagen rijdt in op file, twee personen gekneld in voertuig

Ter hoogte van Zelzate is de E34 momenteel volledig versperd in de richting van de kust na een ongeval met een vrachtwagen. Door het ongeval kwamen ook twee personen gekneld te zitten in hun voertuig. “Vermijd de omgeving”, waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum.