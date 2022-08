School organiseert ingetogen herdenkingsmoment voor Francis (16): “Iedereen had hier nood aan”

Hoewel het vakantie is, had de school in de refter een hoekje vrijgemaakt met daarop een foto van een vrolijke Francis op zijn skateboard. Een beeld zoals zijn vele vrienden hem altijd zullen herinneren: een vrolijke jongeman die op zijn skateboard zijn beste moves toonde.

“Er was heel wat volk komen opdagen voor dit herdenkingmoment . Niet alleen veel klasgenoten en leerkrachten maar ook vrienden en kennissen van Francis”, laat directrice Sandra Flamen weten. “Ook de ouders van Francis waren aanwezig, net als een delegatie van de lagere school waar zijn broer en zus school liepen. Het werd een heel ingetogen moment, waarbij iedereen haar of zijn gevoelens kon delen. Er werden kaarsjes aangestoken bij de foto van Francis. Er klonk ook intogen muziek en iedereen die dat wenste kon een afscheidsboodschap achterlaten voor de familie van Francis. We vonden dat we dit als school moesten doen. Iedereen had hier nood aan.”

Forum Da Vinci plant ook bij het begin van het schooljaar nog een herdenkingmoment, zodat ook leerlingen die nu met vakantie zijn de kans krijgen om in een serene omgeving stil te staan bij het overlijden van hun medeleerling.

Wanneer en waar de jongeman wordt begraven is nog niet geweten.