Charles De Ketelaere geeft eerste video-interview na droomtransfer: “Mijn makelaars hadden al begin dit jaar contact met Milan”

“Ik heb er altijd van gedroomd om voetballer te worden, maar ik had nooit gedacht dat ik bij een club als AC Milan zou terechtkomen. Ik ben heel trots dat ik nu een speler van deze club ben”, zegt CDK. “Ricky (Massara, sportdirecteur) en Paolo (Maldini, technisch directeur) vertelden me dat ze vastberaden waren om me naar deze club te halen. Al sinds het begin van dit jaar stonden mijn makelaars in contact met hen. Wanneer de transfermarkt opent, dan is het natuurlijk druk. Ik had gesprekken met het bestuur en met de coach. Ik wou alleen maar naar AC Milan komen. Het heeft wat tijd gekost, maar ik ben blij hier te zijn. Ik ben gewoonlijk kalm, maar toch was ik onder de indruk. Pas wanneer je hier bent, realiseer je je wat het is, de echte warmte van de club en de passie errond.”

“Op het veld ben ik aanvallend gezind”, stelt de Rode Duivel zich voor aan de fans. “Ik hou ervan om aanvallen op te zetten en die af te ronden. Ik werk ook hard wanneer we de bal niet hebben, maar ik vind het natuurlijk leuker om het leer te hebben. Buiten het veld wil ik genieten van mijn familie en doe ik geen gekke dingen. Ik houd in de eerste plaats van het eten in Italië. Het weer is ook mooi, maar dat vind ik minder belangrijk. De emoties van de mensen kan ik ook appreciëren.”

Bij AC Milan zal De Ketelaere, die intussen acht caps telt bij de Rode Duivels, de kleedkamer delen met landgenoten Alexis Saelemaekers en Divock Origi, die deze zomer overkwam van Liverpool. “Van Alexis hoorde ik bij de nationale ploeg wat voor club dit is. Ik hoorde enkel goede zaken. Met Divock heb ik nog niet gesproken.”

Vorig seizoen kroonde AC Milan zich voor het eerst in elf jaar nog eens tot landskampioen. “Het is fantastisch in een team terecht te komen dat net de Scudetto heeft gewonnen. Ik beloof dat ik alles zal geven in elke match die ik zal spelen. Ik hoop dat we prijzen zullen winnen”, aldus De Ketelaere, die zich bewust is van het roemrijk verleden van de Serie A-club. “AC Milan heeft zoveel fantastische spelers gehad, zoals Ronaldinho, Paolo Maldini, Kaká en de Nederlanders Ruud Gullit en Marco van Basten.”

Bij de Milanezen zal De Ketelaere met rugnummer 90 spelen, net zoals bij Club Brugge. “Dat nummer draag ik al sinds mijn jeugd. Ik speelde er goed mee en ik wou dan ook voortdoen met dat nummer”, besluit De Ketelaere. (belga)