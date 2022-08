Officieel watertekort in Nederland door droogte

Door de aanhoudende droogte heeft Nederland officieel een watertekort, zo kondigt de regering woensdag aan. Het schaarse water zal volgens wettelijke afspraken worden verdeeld, zodat dijken, veengebieden en zeer kwetsbare natuur zo lang mogelijk worden voorzien van water. In de komende weken volgen mogelijk meer maatregelen.

De drinkwatervoorziening komt niet in gevaar volgens de regering. Wel vraagt minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) alle Nederlanders om “goed na te denken of ze hun auto moeten wassen of hun opblaaszwembadje helemaal moeten vullen.”

Door de aanhoudende droogte waren al verschillende maatregelen van kracht. Zo geldt in delen van het land een sproeiverbod voor de landbouw. Ook mogen schepen elkaar niet inhalen op delen van de Gelderse IJssel. De vaargeul is hier smal geworden vanwege de lage waterstand. Bovendien wordt het waterpeil van het IJsselmeer zo hoog mogelijk gehouden omdat hier veel drinkwater vandaan komt.

Woensdag is er in Vlaanderen nog geen sprake van een drinkwatertekort, zo bevestigt Katrien Smets van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Wel staat het waterpeil erg laag, net zoals bij onze noorderburen. Vrijdag geeft de VMM een update over de situatie.