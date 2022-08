Paus Franciscus: getuigenissen inheemse kinderen waren “slag in het gezicht”

De getuigenissen van de inheemse kinderen die slachtoffer waren in de katholieke internaten in Canada, waren voor paus Franciscus een “klap in het gezicht”. Dat heeft hij woensdag gezegd.

De paus keerde afgelopen zaterdag terug van zijn zesdaagse reis in Canada, waar hij verschillende ontmoetingen heeft gehad met vertegenwoordigers van de First Nations, Métis en Inuit. Hij heeft hen vergiffenis gevraagd voor al het “kwaad” dat geschiedde in de internaten, die destijds door de Canadese overheid werden opgericht maar door de katholieke kerk werden bestuurd.

“Ik kan jullie verzekeren dat de pijn van die mensen tijdens die ontmoetingen, en vooral de laatste, voor mij een slag in het gezicht was”, zei paus Franciscus tijdens een wekelijkse audiëntie in het Vaticaan. Luisteren naar “oudere mensen die kinderen verloren, niet weten waar ze zijn” was “een pijnlijk moment”, benadrukte hij.

LEES OOK. Ziek of niet, hij gaat sorry zeggen: paus excuseert zich in Canada voor gruwel met inheemse kinderen

Paus Franciscus trok vrijdag nog naar de kustplaats Iqualuit, in het hoge noorden, waar hij opnieuw vergiffenis vroeg voor de behandeling van 150.000 inheemse kinderen die vanaf het eind van de 19de eeuw tot in de jaren 1990 in 139 internaten moesten verblijven. Ontelbare kinderen moesten er geweld ondergaan, en minstens 6.000 onder hen zijn gestorven door ziekte, ondervoeding of verwaarlozing. De paus sprak over een “genocide”.