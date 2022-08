Deense rechtsback op weg naar Racing Genk, buitenlandse interesse voor Muñoz en Preciado

Rasmus Carstensen, een 21-jarige Deense rechtsback van Silkeborg IF, is op weg naar KRC Genk. De Limburgse eersteklasser anticipeert hiermee op een vertrek van Preciado en/of Muñoz, die allebei op buitenlandse interesse mogen rekenen.

Genk-coach Wouter Vrancken heeft de beschikking over Daniel Muñoz en Angelo Preciado voor de rechtsbackpositie. Maar in de Cegeka Arena houdt men rekening met een vertrek van Daniel Muñoz en/of Angelo Preciado. De Colombiaan wordt door Italiaanse media gelinkt aan eersteklasser Fiorentina, bovendien staat hij in de belangstelling van een niet nader genoemde club uit Mexico. De Ecuadoraan, die meer speelminuten wil verzamelen met het oog op het WK, zou ook de interesse hebben gewekt van enkele buitenlandse clubs.

Om op een vertrek van (één van) beiden te anticiperen, is Genk dus actief op de transfermarkt. Rasmus Carstensen, een 21-jarige Deen die al een jaar lang gevolgd wordt, staat in poleposition. Volgens Deense bronnen zouden de onderhandelingen tussen Genk en Silkeborg al in een vergevorderd stadium zitten, er zou een transferprijs van 3 miljoen euro zijn overeengekomen.

Carstensen is Deens jeugdinternational, hij heeft 12 caps bij de U21. Hij komt uit de jeugdopleiding van Silkeborg IF en maakt sinds 2019 deel uit van de A-kern. In totaal heeft hij 89 wedstrijden op zijn actief staan. Daarin maakte hij 2 goals en was hij goed voor 24 assists. Dit seizoen heeft hij na amper 3 speeldagen al 2 beslissende passes gegeven. Volgens Deense insiders is het ‘een type Joakim Maehle’. Silkeborg pakte 7 op 9 en staat daarmee tweede in de Superligaen.