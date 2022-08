16-jarig meisje van verdrinking gered in onbewaakte zone: “Kon fataal afgelopen zijn”

Een 16-jarig meisje is woensdag in Knokke-Heist gered van de verdrinkingsdood. Ze kwam in de problemen toen ze in een onbewaakte zone ging zwemmen ter hoogte van het Van Bunnenplein. De redders konden net op tijd ingrijpen. “Anders was dit fataal afgelopen”, zegt An Beun van de kustreddingsdienst.

“Alweer in een onbewaakte zone: het is onbegrijpelijk”, zegt An Beun, secretaris van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen. “Het is ontzettend druk voor de redders. De hitte leidt tot meer interventies op zee en woensdag was het opnieuw prijs.” Rond 15 uur werden de strandredders in Knokke-Heist opgeroepen voor een drenkeling ter hoogte van het Van Bunnenplein, op een steenworp van de Lippenslaan.

Een 16-jarig meisje was daar gaan zwemmen in de zee, op een plaats waar geen redders de boel bewaken. Ze kwam in de problemen. “Ondanks het warme weer staat er de afgelopen dagen toch ook wat wind. Die combinatie zorgt voor een gevaarlijke cocktail, want ondanks de hitte blijft de zee verraderlijk.”

Geen zwembad

Iemand zag dat het meisje aan het verdrinken was en alarmeerde de redders. Zij konden het slachtoffer tijdig uit het water halen, al reageerde ze toen niet meer. Op het strand kwam het meisje opnieuw bij bewustzijn. “Waren onze redders er niet geweest, dan was dit waarschijnlijk fataal afgelopen”, zegt Beun. “Het slachtoffer werd uiteindelijk ter controle naar het ziekenhuis gevoerd.”

Beun hamert nog maar eens op het feit dat de zee geen zwembad is. “De mensen zijn op vakantie en het is alsof er dan plots geen richtlijnen of regels meer bestaan. Dat zien we ook aan het aantal kinderen dat verloren loopt”, aldus de woordvoerster van de kustreddingsdienst. “Alstublieft: zwem alleen waar er bewaking van redders is. Het kan je leven redden”, besluit An Beun.

